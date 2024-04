Nötigung ausgedacht? Nigel Lythgoe will Unschuld beweisen

Paula Abdul (61) klagte gegen ihren ehemaligen Kollegen und TV-Produzenten Nigel Lythgoe, weil dieser sie bedrängt und sexuell genötigt haben soll. Damit steht sie mittlerweile nicht mehr allein da und der Fall wird vor Gericht verhandelt. Doch Nigel holt nun zum Gegenschlag aus und bezichtigt die Choreografin des Rufmordes. Aus den Gerichtsdokumenten, die Page Six vorliegen, geht hervor, dass der Regisseur betont haben soll, ihre Anschuldigungen seien "frei erfunden" und "grundlos". "Die Klägerin versucht, ihre abgelaufenen Ansprüche auf der Grundlage eines Gesetzes über sexuellen Missbrauch und Vertuschung der Verantwortlichkeit wiederzubeleben [...]. In der Beschwerde werden jedoch keine Fakten angeführt, die erforderlich sind, um in den Anwendungsbereich dieses Status zu gelangen", heißt es in den Unterlagen.

Allerdings konnte Paula bereits in den vergangenen Tagen Beweise vorlegen, die nachweisen sollten, dass Nigel eine Grenze überschritten hat. Wie TMZ berichtet, hatte die 61-Jährige mehrere alte Textnachrichten, die die Belästigung belegen sollten. Unter anderem geht daraus hervor, dass der Brite ihr folgende Nachricht schickte: "Ich werde kommen, wenn du mir einen dicken feuchten Kuss versprichst! Mit Zunge! Ist ein kleines Fummeln am Hintern zu viel verlangt?" Allerdings ist die Echtheit dieser SMS derzeit wohl nicht bewiesen. Nigel soll jetzt erklärt haben, "die Unwahrheit der Anschuldigungen und die unangemessenen Motive des Klägers" vorbringen und beweisen zu wollen.

Paula, die Nigel durch ihre Arbeit in der Show "So You Think You Can Dance?" viele Jahre kennt, hatte die ersten Anschuldigungen im Dezember 2023 vorgebracht. Während Nigel den Vorwurf weiterhin vehement verleugnet, schlossen sich weitere Frauen an. Im März beschuldigte eine vierte Frau den 74-Jährigen der sexuellen Nötigung. Auch sie ging vor Gericht und meinte, er habe ihr "geschlechtsspezifische Gewalt, sexuelle Belästigung und absichtliche Verursachung emotionalen Leids" angetan. Wie Us Weekly berichtete, soll Nigel sich der Unbekannten aufgezwungen und sie gegen ihren Willen berührt haben.

Getty Images Paula Abdul und Nigel Lythgoe bei der amfAR Inspiration Gala, Dezember 2013

Getty Images Nigel Lythgoe, Juli 2022

