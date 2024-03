Sexuelle Nötigung durch Nigel: Paula Abdul liefert Beweise

Paula Abdul (61) hat Dokumente, die Nigel Lythgoe schwer belasten könnten. Ende 2023 hatte die Choreografin behauptet, von dem Produzenten von American Idol sexuell belästigt worden zu sein. Die Vorfälle sollen ihrer Aussage nach mehrere Jahre zurückliegen – der Beschuldigte weist die Anschuldigungen seitdem vehement von sich. Doch die einstige Jurorin gibt sich nicht geschlagen: TMZ berichtet, dass Paula mehrere alte Textnachrichten von Nigel habe, die als Beweis dafür dienen, von ihm in der Vergangenheit belästigt und bedrängt worden zu sein.

Laut den Unterlagen, die der Nachrichtenwebseite vorliegen, soll Nigel Paula am 8. März 2014 folgende Nachricht geschickt haben: "Wenn du zurück nach LA kommst, machst du bitte Liebe mit mir! Langsam und liebevoll!" Als die 61-Jährige dem Briten nicht geantwortet hatte, soll sie eine weitere Nachricht von ihm erhalten haben: "Ich fasse das als Ja auf!" Paula könne weitere ähnliche Nachrichten vorlegen, in denen Nigel ihr geschrieben haben soll: "Ich werde kommen, wenn du mir einen dicken feuchten Kuss versprichst! Mit Zunge! Ist ein kleines Fummeln am Hintern zu viel verlangt?"

Nicht nur Paula geht gegen den 74-Jährigen gerichtlich vor. Anfang März meldeten sich weitere Frauen zu Wort, die Nigel ebenfalls unangemessenes Verhalten vorwerfen. Laut Us Weekly habe eine Frau, deren Identität unbekannt ist, vor einigen Tagen eine Klage vor dem Los Angeles Superior Court gegen ihn eingereicht. Laut den Gerichtsdokumenten werfe die Klägerin Nigel neben sexueller Nötigung auch "geschlechtsspezifische Gewalt, sexuelle Belästigung und absichtliche Verursachung emotionalen Leids" vor.

Getty Images Paula Abdul und Nigel Lythgoe bei der amfAR Inspiration Gala, Dezember 2013

Getty Images Nigel Lythgoe bei der Verleihung seines Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame

