Vierte Frau beschuldigt Nigel Lythgoe der sexuellen Nötigung

Seit Dezember vergangenen Jahres wurde Nigel Lythgoe bereits dreimal wegen sexueller Nötigung angezeigt. Nun schließt sich bereits die vierte Frau den Anschuldigungen an – und wieder kommt es zu einer Klage. Berichten von Us Weekly zufolge, wurde am Dienstag eine Klage vor dem Los Angeles Superior Court gegen den TV-Produzenten eingereicht. Aus den Gerichtsdokumenten geht hervor, dass ihm neben sexueller Nötigung auch "geschlechtsspezifische Gewalt, sexuelle Belästigung und absichtliche Verursachung emotionalen Leids" vorgeworfen wird. Die Unbekannte berichtet von einem Vorfall im Jahr 2018, bei dem Nigel sich ihr in seinem Haus "plötzlich aufzwang" und sie gegen ihren Willen unsittlich berührte.

Laut den vorliegenden Dokumenten soll der Vorfall vor allem emotionale Spuren bei der Klägerin hinterlassen haben. In der Klageschrift erklärt sie, dass sie Nigels Grundstück sofort verließ, sobald es möglich war, allerdings nicht weit kam, weil sie sich aufgrund des Schocks nicht auf das Autofahren konzentrieren konnte. Sie habe "dann etwa 30 Minuten lang zitternd und weinend im Auto gesessen", bevor sie weiterfahren konnte. Das Erlebnis habe bei ihr zu "schwerem emotionalem und psychologischem Stress" geführt, unter dem sie bis heute leide. Außerdem sei ihre daraus entstandene "lähmende Angst" letztendlich der Grund für ihre Scheidung gewesen.

Die anhaltenden Vorwürfe gegen Nigel hatten mittlerweile auch schon berufliche Konsequenzen. Denn Erstklägerin ist die Tänzerin Paula Abdul (61). Sie hatte zusammen mit ihm an der Tanzshow "So You Think You Can Dance" mitgewirkt. Aus genau dieser Produktion soll der 74-Jährige sich nun zurückgezogen haben. Wie The Standard berichtet, soll er nach den Anschuldigungen seiner Kollegin eigenhändig beschlossen haben, dem Format den Rücken zu kehren.

