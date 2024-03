Sexuelle Nötigung: Nigel Lythgoe verlässt beliebte Tanzshow!

Die neue Staffel der amerikanischen Tanzshow "So You Think You Can Dance" muss in Zukunft ohne den Mitschöpfer Nigel Lythgoe auskommen. Wie The Standard berichtet, beschloss der Brite, sich nach den schweren Vorwürfen von Paula Abdul (61) aus der Show zurückzuziehen. Die Tänzerin wirft Nigel vor, sie in ihrer Zeit als Jurorin bei American Idol und "So You Think You Can Dance" mehrfach sexuell belästigt zu haben. Laut Paulas Klage sollen sich die Übergriffe zwischen 2002 und 2015 ereignet haben. Nigel wies die Anschuldigungen scharf zurück – sein Ausscheiden aus der Show begründet er damit, sich darauf konzentrieren zu wollen, seinen Ruf wiederherzustellen. Nigel verlasse das Format "schweren Herzens".

Paula scheint den Fernsehproduzenten jedoch nicht so einfach davonkommen zu lassen. "Paula ist entschlossen, ihn für das bezahlen zu lassen, was er ihr ihrer Meinung nach angetan hat. Sie mag vor Jahren Angst gehabt haben, etwas zu sagen, aber jetzt nicht mehr", verriet ein Insider im Gespräch mit OK!. Die 61-Jährige soll sich in ihrer Klage sehr präzise ausgedrückt haben, was die Vorwürfe gegen Nigel betrifft.

Mittlerweile meldeten sich auch weitere Frauen, die dem 74-Jährigen sexuelle Nötigung vorwerfen. Unter anderem berichtete Deadline, dass eine unbekannte Frau Nigel vorwirft, sie 2016 in einer Limousine bedrängt zu haben. "Was eine schnelle zweiminütige Fahrt hätte werden sollen, endete in einem zehn- bis 15-minütigen sexuellen Übergriff und einer Körperverletzung, bei der die Klägerin in Lythgoes Fahrzeug gefangen war", so die Anklageschrift. Die Frau fordert nun eine Entschädigungssumme.

Paula Abdul im Dezember 2023

Nigel Lythgoe im Dezember 2023

