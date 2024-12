Paula Abdul und Nigel beenden Rechtsstreit mit Vergleich

Paula Abdul (62) verklagte Nigel Lythgoe im Dezember 2023. Damals behauptete die Choreografin, dass er sie angeblich bei zwei Gelegenheiten sexuell belästigt habe. Zum einen während der ersten Staffeln von American Idol und dann bei der Show "So You Think You Can Dance". Nun wird jedoch überraschend bekannt, dass die beiden sich in ihrem Rechtsstreit geeinigt haben. Dem Magazin People liegen offenbar Gerichtsdokumente vor, die genau das besagen. Die zwei haben demnach den Fall bereits am 9. Dezember "bedingungslos" beigelegt.

Paula äußert sich am heutigen Freitag in einem Statement gegenüber dem Portal. Die US-Amerikanerin betont dabei, wie erleichtert sie über den Abschluss dieses Kapitels sei. Des Weiteren möchte sie mit ihrem harten persönlichen Kampf ein Vorbild sein. Diesbezüglich erklärt die Sängerin voller Stolz: "Ich hoffe, dass meine Erfahrung anderen Frauen, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, als Inspiration dienen kann, ihre eigenen Herausforderungen mit Würde und Respekt zu meistern, damit auch sie ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen können."

Insgesamt haben vier Frauen Klage gegen den Fernsehregisseur erhoben und ihn beschuldigt, sexuell übergriffig gewesen zu sein. In Gerichtsdokumenten, die bereits im Oktober People vorlagen, leugnete Nigel die dramatischen Vorwürfe als "empörende Lüge" und legte dafür Beweise vor. Das offizielle Schreiben enthielt folgende Dementierung: "Es ist undenkbar, dass Abdul Lythgoes körperliche Nähe auch nur tolerieren würde, geschweige denn, dass sie ihm verehrende Nachrichten und sexuell aufreizende Witze schicken würde, wenn ihre Behauptungen wahr wären – was eindeutig nicht der Fall ist."

Getty Images Paula Abdul und Nigel Lythgoe

Getty Images Paula Abdul und Nigel Lythgoe, Juli 2013

