Größter Marvel-Flop? "Madame Web" legt echten Fehlstart hin

Das hatte sie sich bestimmt anders vorgestellt. Dakota Johnson (34) spielt die Titelrolle in "Madame Web", dem neuen Superheldenfilm von Sony und Marvel. Eigentlich sollte das eine tolle Möglichkeit für die 50 Shades of Grey-Schauspielerin sein, sich einem noch größeren Publikum zu präsentieren und ein Actionstar wie Chris Evans (42) oder Scarlett Johansson (39) zu werden. Doch es läuft nicht wie geplant: "Madame Web" scheitert an den Kinokassen!

Die ersten Tage sind für den Erfolg eines Films entscheidend. Laut Hollywood Reporter spielte der neue Marvel-Streifen über das verlängerte Wochenende um den Valentinstag weltweit nur rund 48 Millionen Euro ein. Verglichen mit den vermuteten 92 Millionen Euro Produktionskosten ist das ein eher missglückter Start. Auch bei den Kritikern fällt der Film durch. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 13 Prozent auf Rotten Tomatoes ist "Madame Web" der am schlechtesten bewertete Superheldenfilm des letzten Jahrzehnts.

Fans haben eine ganz eigene Meinung zu dem Thema. Für viele ist der Film so ein Flop, dass er schon wieder sehenswert ist. "Ich habe gerade 'Madame Web' gesehen und es war schrecklich, aber ich habe jede Sekunde davon geliebt", schreibt ein X-Nutzer. Ein anderer Fan beschreibt die Erfahrung so: "Es war so schlecht, dass es unterhaltsam war!"

Getty Images Dakota Johnson, Schauspielerin

Getty Images Dakota Johnson auf der Premiere von "Madame Web" 2024

Getty Images Celeste O'Connor, Sydney Sweeney, Dakota Johnson und Isabela Merced

