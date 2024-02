Zum Geburtstag: Cindy Crawford und Rande machen Shoppingtour

Sie ist 58 Jahre jung! Auch Cindy Crawford wird alljährlich um ein Jahr älter – auch wenn das dem Supermodel der 90er-Jahre nicht unbedingt anzusehen ist... Doch statt mit einer großen Party feierte die Beauty ihren Ehrentag vor zwei Tagen mit ihrem Gatten Rande Gerber (61) bei einer Shoppingtour durch die Innenstadt von Miami – und wie immer zeigt sich Cindy dabei total stylish!

Locker und lässig stolziert das mehrfache Vogue-Cover-Girl mit ihrem Liebsten von einem Geschäft zum nächsten. Cindy trägt einen Look aus einer hellen Schlaghose und einer luftigen, gemusterten Bluse. Dazu kombiniert sie Sandalen, einen gemusterten Gürtel und eine Handtasche aus hellbraunem Leder sowie eine Sonnenbrille. Die Haare fallen gewellt über die Schultern. Und scheinbar war der Bummel erfolgreich: Das Geburtstagskind trägt seine Einkaufstüten stolz vor sich her.

Auf Instagram bedankte sich die Mutter von Kaia Gerber (22) bei ihren Followern für all die Glückwünsche und gewährte einen kleinen Einblick in den restlichen Tag. Zum Kaffee gab es für Cindy eine Torte und einen Kuss von ihrem Mann. Draußen warteten ein paar Ballons – sogar einer in Form eines überdimensionalen Batmans!

MEGA1099713_043 Cindy Crawford in Miami

Instagram / cindycrawford Rande Gerber und seine Gattin Cindy Crawford

Instagram / cindycrawford Cindy Crawford an ihrem Geburtstag 2024

