Affäre mit Cora Schumacher? Oliver Pocher spricht Klartext

Was lief wirklich zwischen ihnen? Während ihrer Zeit im Dschungelcamp hatte Cora Schumacher (47) behauptet, eine Beziehung mit Oliver Pocher (46) begonnen zu haben. Der Komiker reagierte mit seinem gewohnt trockenen Humor auf das Gerücht. Nach einer ernsthaften Beziehung hörte sich das nicht an, aber richtig abgestritten hat Olli es auch nicht. Die ehemalige Rennfahrerin war trotzdem sauer. "Girls, lasst die Tür zu, wenn irgendein 'Liebeskasper' vor eurer Tür steht...", warnte sie ihre Fans auf Instagram und spielte damit auf den Namen von Ollis aktuellem Live-Programm an. Jetzt hat der offenbar die Nase voll – und spricht Klartext!

