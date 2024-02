Aus diesem Grund macht Gabriel Kelly bei "Let's Dance" mit

Er hat ganz persönliche Beweggründe! Heute Abend geht Let's Dance in eine neue Runde. In diesem Jahr ist neben Sophia Thiel (28) und Eva Padberg (44) auch wieder ein Mitglied aus der Kelly-Family mit von der Partie. Wie auch seine Tante Maite (44) möchte Gabriel Kelly (22) unter Beweis stellen, was tänzerisch in ihm steckt – und das aus einem bestimmten Grund: Darum macht Gabriel bei "Let's Dance" mit!

Wie der Sänger im Bild-Interview verrät, hat seine Teilnahme einen ganz romantischen Hintergrund. "Meine Freundin und ich wollten dieses Jahr einen Tanzkurs belegen, und somit verschaffe ich mir hiermit schon mal einen kleinen Vorteil", gibt Gabriel zu. Um seine Liebste zu beeindrucken, scheut sich der Musiker auch nicht, vor einem Millionenpublikum zu tanzen.

Ob er sich für den Erfolg womöglich Tipps von seiner Tante holte? Immerhin hatte sich Maite 2011 gemeinsam mit Christian Polanc (45) sogar über den Sieg freuen können. Gute Ratschläge hat es offenbar nicht gegeben: "Maite und ich stehen uns nicht sonderlich nah. Man sieht sich auf Familienfesten, schnackt und isst ein wenig zusammen, und dann sieht man sich wieder auf der nächsten Feier." Gabriel sei froh, dass er sich bei seiner großen Familie von jedem den Namen merken kann.

Future Image Gabriel Kelly, Sänger

Instagram / gabrielkelly_official Gabriel Kelly, Sänger

Getty Images Maite Kelly, Sängerin

