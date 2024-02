Chrishell Stause nutzte Gleitgel, um in Latexkleid zu passen

Chrishell Stause (42) spielt in der Reality-Show Selling Sunset mit. Deshalb war sie sogar als "Reality-TV-Star des Jahres" für einen People's Choice Award nominiert. Zusammen mit ihrer Begleitung G Flip wurde sie jetzt bei den People's Choice Awards abgelichtet – auf dem roten Teppich unterstützte G Flip sie sogar bei ihrem Look. Später erklärte Chrishell, welches Hilfsmittel sie benötigte, um in ihr extravagantes Kleid zu passen.

Die 42-Jährige trug ein auberginefarbenes Latex-Kleid mit Meerjungfrau-Silhouette, das ein gewisses Styling vor Ort erforderte. G Flip arrangierte die dramatische Schleppe immer wieder, um Chrishell für Fotos perfekt in Szene zu setzen. Gegenüber E! verriet die Reality-Bekanntheit, dass sie "ein bisschen Gleitmittel brauchte, um da reinzukommen."

Auch bei den 37. ARIA Awards zog sie die Blicke auf dem Red Carpet auf sich. Die Luxus-Immobilienmaklerin erschien in einem Korsett-Top mit passendem Rock. Dieser hatte einen hohen Schlitz und zeigte viel Bein. Ihr Haar trug sie halb hochgesteckt zu einem Dutt und entschied sich für ein intensives Make-up.

Getty Images Chrishell Stause und G Flip bei den People's Choice Awards

Getty Images Chrishell Stause und G Flip bei den People's Choice Awards

Getty Images Chrishell Stause, November 2023

