Die zweite Staffel "Make Love, Fake Love" kommt ins Free-TV

Die Fans dürfen sich freuen! Bei Make Love, Fake Love sucht eine Single-Lady in einer traumhaft schönen Villa nach der großen Liebe. Der Haken: Nicht alle Männer sind wirklich noch zu haben. In der ersten Staffel versuchte Yeliz Koc (30) ihr Glück – und fand das auch kurzzeitig in Jannik Kontalis. In der Fortsetzung sucht momentan Antonia Hemmer (23) ihren Mister Right. Bislang konnte die Show nur online gestreamt werden. Nun sorgt der Sender für eine Überraschung: "Make Love, Fake Love" kommt ins Free-TV.

Das berichtet DWDL. Demnach schaffen es die zwölf Folgen der zweiten Staffel – im Gegensatz zur ersten – ins lineare Programm. In der Nacht vom 2. auf den 3. März wird die Kuppelshow zum ersten Mal im Free-TV ausgestrahlt. Nach Take Me Out wird die Sendung gegen 0:40 Uhr laufen.

Bereits vor Ausstrahlung der ersten Folge war Antonia total nervös, wie sie im Promiflash-Interview verriet: "Ich werde alles, was ich vor Ort erlebt habe, jetzt noch mal ganz anders sehen. Darauf bin ich gespannt, habe aber auch einen Mordsrespekt davor und tatsächlich auch ein bisschen Angst." Besonders interessant finde sie, was alles hinter ihrem Rücken gesprochen wurde.

Anzeige

RTL / ITV Studios Germany Antonia Hemmer, "Make Love, Fake Love"-Lady

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de