Echte "Dancing Queen": Markus Söder tanzt und singt zu ABBA

Markus Söder (57) zeigt, was er kann. Dass sich der Politiker für nichts zu schade ist, stellte er bereits mehrfach unter Beweis: So glänzt der Vorsitzende der CSU beispielsweise an Karneval alljährlich mit detailreichen Kostümen. Derzeit ist er in Schweden unterwegs, um den Premierminister sowie Königin Silvia (80) zu treffen. Einen Abstecher ins ABBA-Museum kann Markus sich aber nicht verkneifen und performt begeistert mit!

Auf Instagram teilt der Parteivorsitzende nun ein Video von sich selbst auf einer Bühne. Neben ihm stehen Hologramm-Versionen der Stars der schwedischen Kultband. "Bavarian Music proudly presents: ABBA feat. Markus", spricht der Nürnberger zu Beginn des lustigen Clips ins Mikrofon. Dann schwingt er zu dem Titel "Dancing Queen" ordentlich die Hüften und singt sogar ein paar Zeilen mit. Markus gesteht: "'Dancing Queen' ist mein absolutes ABBA-Lieblingslied!"

Die Reaktionen auf seine flotte Tanzeinlage sind gemischt. Einige feiern die ehrliche und uneitle Freude des CSU-Manns, die meisten nehmen es zumindest mit Humor. "Das M in ABBA steht für Maggus", scherzt ein User, ein anderer schreibt nur: "Fiebertraum."

Getty Images Markus Söder, Politiker

Instagram / markus.soeder Markus Söder bei seinem Besuch im ABBA Museum

Instagram / markus.soeder Markus Söder auf seiner Schwedenreise im Februar 2024

