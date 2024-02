Prinz William wäre "entsetzt" über Prinz Harrys Rückkehr!

Anfang des Monats schockte König Charles' (75) Krebsdiagnose die Öffentlichkeit – und wohl auch Prinz Harry (39), der seit 2020 mit den britischen Royals eigentlich nichts mehr am Hut hat. Der Ehemann von Herzogin Meghan (42) eilte kurzerhand zurück in seine Heimat, um seinen Vater zu unterstützen. Eine Rückkehr in den königlichen Dienst scheint allerdings ausgeschlossen zu sein – sein älterer Bruder Prinz William (41) wäre nämlich angeblich überhaupt nicht begeistert davon!

Der königliche Autor Tom Quinn verrät gegenüber Mirror einige Details. "Ich habe mit einem engen Freund von Charles gesprochen, der glaubt, dass der König, selbst wenn er ein Angebot Harrys annehmen wollte, dies nicht tun würde, weil William von dieser Idee entsetzt sei", erklärt er. "Zum Teil, weil er seinen Bruder so schwierig findet, aber vor allem, weil Harry in der Vergangenheit so oft den königlichen Schweigekodex gebrochen hat", berichtet er weiter. Harry sei ein Unruhestifter und werde von der Familie auf Distanz gehalten.

Ob Harry das Ganze aus der Welt schaffen will? Offenbar gab es bei dem Rotschopf einen Sinneswandel. Die nächsten Reisen sollen bereits geplant sein. "Ich denke, dass jede Krankheit die Familie zusammenbringt", zeigte er sich bei Good Morning America nachdenklich und kündigte an: "Ich werde so oft wie möglich meine Familie besuchen."

Getty Images Prinz Charles und Prinz Harry im September 2014

Getty Images Prinz Harry mit Prinz William bei einer Konferenz in London, 2018

Getty Images Prinz Harry, 2023

