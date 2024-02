Sanduhr-Figur: Hat Kylie Jenner hier etwa nachgeholfen?

Schummelt sich Kylie Jenner (26) hier noch kurviger? Die Unternehmerin steht seit Jahren immer wieder in der Kritik für ihr Aussehen. Der Grund: Schon in jungen Jahren hatte die The Kardashians-Bekanntheit bei ihren Lippen nachhelfen lassen, dementierte das aber immer. Ebenso geheim hielt sie lange Zeit ihre Brust-Vergrößerung. Nun sind die Fans sicher: Kylie hat noch ein weiteres Geheimnis vor ihnen!

Auslöser für die Spekulationen sind neue Schnappschüsse, die Kylie auf ihrem Instagram-Profil postete. Auf diesen zeigt sich die zweifache Mutter unter anderem in einem cremefarbenen Kleid, das ihre Sanduhrfigur mit breiter Hüfte und schmaler Taille bestens in Szene setzt. Doch genau dahinter vermuten ihre Follower eine Schummelei – mithilfe einer Fake-Hüfte! "Das ist so offensichtlich, die Hüftpolster sind da!", schreibt ein User, ein anderer fragt enttäuscht: "Denkt sie wirklich, dass wir sie nicht sehen können?"

Es ist bereits das zweite Mal innerhalb weniger Monate, dass ihre Fans der 26-Jährigen Schönheitsbetrug vorwerfen. Bei der Paris Fashion Week soll Kylie angeblich ihr Gesicht mit Tape gestrafft haben, einer völlig neuen Methode, um noch faltenfreier zu wirken. Einen handfesten Beweis hatten die Kritiker jedoch nicht.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Anzeige

TheRealSPW / MEGA Kylie Jenner Fashion Week Paris 2024

Anzeige

Backgrid / ActionPress Kylie Jenner bei der Show von Jean Paul Gaultier 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de