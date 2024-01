Beauty-Geheimnis: Nutzt Kylie Jenner etwa Gesichts-Tape?

Hilft sie für den perfekten Red-Carpet-Look etwa so nach? Kylie Jenner (26) ist seit Langem schon ein gern gesehener Gast auf den roten Teppichen dieser Welt. Über die Jahre perfektioniert die The Kardashian-Beauty auch immer wieder ihr Auftreten – hier und da ließ sie sich auch mal vom Beauty-Doc verschönern. Doch offenbar hat sie dem nun abgeschworen: Fans wollen entdeckt haben, dass Kylie mit sogenannten Face-Tapes nachgeholfen hat!

Diese sorgen nämlich für einen Lifting-Effekt im Gesicht – ganz ohne OP. Doch wie kommen die Supporter darauf? Auf aktuellen Aufnahmen von Kylie bei der Show von Jean Paul Gaultier haben die Fans ein Detail entdeckt: Die 26-Jährige soll in ihrem Gesicht mit dem wasserfesten, transparenten Klebeband nachgeholfen haben. "Nutzt sie etwa Gesichts-Tape?", fragt sich ein User auf der Plattform Reddit. Ein anderer pflichtet ihm bei: "Ergibt Sinn, ihr Gesicht ist wahrscheinlich schlaff nach dem Auflösen der Filler."

Dass die Mutter von zwei Kindern ein absolutes Style-Chamäleon ist, bewies sie erst kürzlich wieder. Die Unternehmerin überraschte ihre Fans nämlich mit einem ganz anderen Look – sie hatte auf einmal pinke Haare. "Hi, erinnert ihr euch an mich?", schrieb sie unter ihrem Post. Doch diese Frisur war wohl nur von kurzer Dauer, denn wenige Tage später zeigte sie sich wieder mit dunkelbraunen Haaren.

