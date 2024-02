Schlagerstar Tina Rainford im Alter von 77 Jahren gestorben

Die Schlagerwelt befindet sich in tiefer Trauer. Bereits 1972 hatte Tina Rainford erstmalig zusammen mit Drafi Deutscher (✝60) auf der Bühne gestanden. Danach nahm ihre Musikkarriere Mitte der 1970er-Jahre so richtig Fahrt auf. Mit Hits wie "Silver Bird" oder "San Francisco Bay" eroberte sie die deutschen Schlagercharts. Nun gab ihr Ehemann die traurige Nachricht bekannt: Im Alter von 77 Jahren ist Tina verstorben!

Gegenüber SWR4 gab Peter Rainford die Nachricht über den Tod seiner Ehefrau bekannt. Mit einem Schwarz-Weiß-Foto gedenkt der Nachrichtensender an die Schlagersängerin. "'Silver Bird' war ein Hit und es war ihr Song", heißt es unter dem Beitrag. In den Kommentaren bekunden die Fans ihre Trauer. "Du lebst in deinen Liedern weiter, deshalb Ruhe in Frieden mit der Gewissheit, vielen Menschen Freude bereitet zu haben", trauert ein Nutzer auf Facebook um die Musikerin.

Schon im vergangenen Jahr musste die Schlagerwelt von zahlreichen Stars traurigen Abschied nehmen. Nur zwei Wochen nach seinem Geburtstag verstarb im Februar 2023 die Schlagerlegende Tony Marshall (86) im Alter von 85 Jahren. Auch den Opernsänger kennt man schon seit den 1970er-Jahren. Durch Hits wie "Schöne Maid" hatte er sich an die Spitze der Schlagerwelt gesungen.

Tina Rainford in den 1970er-Jahren

Tina Rainford, Sängerin

Tony Marshall, November 2019

