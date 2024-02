Blitzeinschlag! Taylor Swifts Sydney-Konzert wird evakuiert

Taylor Swift (34) ist bereits seit elf Monaten unterwegs, um ihre Fans weltweit mit ihrer Musik zu erfreuen. In den kommenden vier Tagen steht die "Cruel Summer"-Interpretin für ihre "Eras"-Tour im Accor-Stadion in Sydney auf der Bühne. Für die Eröffnung der Konzerte reiste sogar die Sängerin Sabrina Carpenter (24) an. Doch die erste Show startete anders als geplant: Das Stadion musste kurz vor Konzertbeginn wegen eines Unwetters evakuiert werden!

Die 83.500 Zuschauer waren wohl schon ganz aufgeregt, ihre Lieblingssängerin in wenigen Minuten live performen zu sehen – Taylor sollte um 19:30 Uhr (Ortszeit) auftreten. Doch das schlechte Wetter machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Wie in TikTok-Clips zu sehen ist, musste der nicht überdachte Teil des Stadions wegen eines Blitzeinschlags evakuiert und das Publikum in Sicherheit gebracht werden. Der Konzertbeginn wurde verschoben.

Ebenfalls in Sydney anwesend: Ihr geliebter Travis Kelce (34). Der Sportler nutzt die NFL-Off-Season und kam extra nach Australien geflogen, um seine Freundin zu unterstützen. "Er ist jetzt bereit für eine Auszeit und dafür, sich für Taylor auch öffentlich zu zeigen, so wie sie es für ihn getan hat", berichtete ein Insider People.

