Traurige Geschichte: GNTM-Maximilian war mit 16 obdachlos

Er machte bereits einiges durch. Bei Germany's Next Topmodel dürfen in diesem Jahr zum ersten Mal auch Männer mitmachen. Und einige starten direkt erfolgreich ins Casting. So mauserte sich Sympathieträger Linus Weber schon jetzt zum Favoriten. Aber auch der Österreicher Maximilian Kreiner versucht sein Glück. Doch der 21-Jährige besitzt nicht nur Modelqualitäten. Er hat auch schon ein bewegendes Leben hinter sich: Max saß mit 16 auf der Straße.

Max wächst bei seiner Mutter auf, doch als er älter wird, kriselt die Beziehung, erzählt er ProSieben. Als er sich mit 16 als homosexuell outet, wird er rausgeworfen – und ist plötzlich obdachlos. Zwei Jahre lang muss er auf den Sofas seiner Freunde übernachten, erst dann findet er eine eigene Wohnung. "Die wichtigsten Menschen in meinem Leben sind meine Freunde. Ich sage immer, dass sie meine 'Chosen Family' sind", erklärt Max. Zu seiner Familie habe er nach wie vor keinen Kontakt.

In der Castingshow möchte Max jetzt aber richtig durchstarten. "Ich habe schon immer diesen Traum gehabt zu modeln, aber irgendwie war das nie etwas, was ich mir erfüllen konnte, weil ich mich immer schlecht dargestellt habe", meint er in der aktuellen Folge von GNTM. Und offenbar konnte er auch Model-Mama Heidi Klum (50) überzeugen: Sie ist zufrieden und schickt ihn in die nächste Runde.

Max Kreiner, Model

Max Kreiner im Juli 2023

Heidi Klum bei den Golden Globes 2024

