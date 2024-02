Ist er schon jetzt der "Germany's Next Topmodel"-Favorit?

Gibt es bereits einen Favoriten? Die 19. Staffel von Germany's Next Topmodel ist gestartet. In den ersten zwei Folgen müssen sich die vielen Bewerber in Berlin gegeneinander durchsetzen und beweisen. Bewertet werden die weiblichen und männlichen Kandidaten von Jurorin Heidi Klum (50), die in diesem Jahr zum ersten Mal im Finale zwei Gewinner küren wird. Bereits in der zweiten Folge scheint ein bestimmter Kandidat zum Sympathieträger zu werden.

Der offizielle Instagram-Account von "Germany's Next Topmodel" postet nun einen Clip aus der aktuellen Folge. Darin ist die Interaktion zwischen Heidi Klum und Kandidat Linus Weber zu sehen. Als Heidi den Kandidaten fragt, ob er kurz- oder weitsichtig sei, gerät dieser augenscheinlich aus dem Konzept. Vor allem durch seine verpeilte Art scheint der Bayer mit einem Schlag zum Sympathieträger geworden zu sein. Die Social-Media-User sind sich zum größten Teil einig: "Er hat definitiv Gewinnerpotenzial", kommentiert ein User unter dem Video. "Ich hoffe, er wird weit kommen und es ins Finale schaffen... Er ist schon mein Favorit", meint ein anderer. "Team Linus! Ich hoffe, dass Heidi Linus ins Finale schickt!", schreibt ein weiterer.

Der 25-Jährige ist auf Social Media nicht unbekannt: Auf mehreren Plattformen hat er sich bereits eine große Fangemeinde aufgebaut und kann zehntausende Follower vorweisen. Außerdem hat der Student bereits in der Modewelt Fuß gefasst und ziert unter anderem das Cover der Winterausgabe 2023 des Magazins De Luca.

Anzeige

Instagram / _linusweber_ Linus Weber posiert

Anzeige

Instagram / _linusweber_ Linus Weber lächelt

Anzeige

ProSieben / Michael de Boer Linus Weber, GNTM-Kandidat 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de