"Behäbig": So findet Joachim Llambi die "Let's Dance"-Stars!

Er hat eine klare Meinung! Es ist wieder so weit: Eine neue Staffel Let's Dance flimmert über die deutschen Fernsehbildschirme. Auch in diesem Jahr wollen wieder einige Stars und Sternchen ihre Tanzkünste unter Beweis stellen. Dabei werden sie mit Argusaugen beobachtet: Jorge Gonzalez (56), Motsi Mabuse (42) und Joachim Llambi (59) werden ganz genau hinschauen, wenn die Promis das Parkett zum Glühen bringen. Schon jetzt gibt Joachim eine knallharte Beurteilung der neuen Kandidaten ab!

Gegenüber Bild nimmt der Tänzer kein Blatt vor den Mund und verrät, wer es seiner Meinung nach schwer haben wird. "Sophia Thiel (28) ist leider noch etwas zu behäbig, nicht schnell genug auf dem Fuß und technisch gesehen, im Vergleich zu den anderen, noch nicht gut koordiniert", erklärt er. Der Choreograf sei der Meinung, dass ihr Tanzpartner Alexandru Ionel (29) der Influencerin noch einiges beibringen müsse. Und auch bei Stefano Zarrella (33) wünscht sich Joachim noch einen großen Sprung nach vorne: "Von Stefano hatte ich ein bisschen mehr erwartet. Er war zu zurückhaltend, zu brav und zu statisch. In seinen Körper muss in den nächsten Wochen mehr Bewegung rein."

Gabriel Kelly (22) konnte dagegen bereits in der ersten Show nicht nur die Zuschauer, sondern auch Joachim von sich überzeugen: "Gabriel war wirklich gut am ersten Abend." Und auch Lulu Lewe hat sich die Anerkennung der TV-Bekanntheit verdient: "Lulu war die beste Frau am ersten Abend!"

