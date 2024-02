Deshalb trug Tony Bauer bei "Let's Dance" einen Rucksack

Was hatte es damit auf sich? Tony Bauer gehört zu den prominenten Kandidaten, die in diesem Jahr ihr Tanzgeschick bei Let's Dance beweisen wollen. Der Comedian legte in der Kennenlernshow schon eine solide Leistung hin und bekam von der Jury immerhin 13 Punkte. Aber bei der Bekanntgabe seiner Tanzpartnerin bot sich den Zuschauern ein ungewohntes Bild: Tony stand mit einem Rucksack auf dem Parkett!

Das fiel auch den beiden Moderatoren Daniel Hartwich (45) und Victoria Swarovski (30) auf. "Jetzt werde ich quasi ernährt!", erklärte Tony daraufhin auf Nachfrage. "Ich hab ja keinen Dünndarm mehr. Deshalb ist die Ernährung nicht so richtig möglich", führt der Komiker aus. Aus dem Rucksack führte nämlich ein Schlauch in seine Brust.

Im Alter von neun Jahren wurde Tony sein Dünndarm entfernt, da dieser abgestorben war. Seitdem muss er 17 Stunden am Tag den Rucksack tragen, über den er ernährt wird. Damit geht der 28-Jährige aber total offen um und will anderen Betroffenen mit seiner Teilnahme bei "Let's Dance" Mut machen: "Ich bin genau das Vorbild, was ich selbst nie hatte."

Getty Images Tony Bauer und Anastasia Stan bei "Let's Dance"

RTL Tony Bauer, "Let's Dance"-Kandidat 2024

Getty Images Tony Bauer mit seiner Tanzpartnerin Anastasia Stan

