Dieses "Let's Dance"-Tanzpaar gefällt den Fans am besten!

Die neue Let's Dance-Staffel verspricht Spannung! Am Freitag flimmerte die Kennenlernshow der 17. Staffel über die Bildschirme. In der Folge wurden den 14 tanzwütigen Promis ihre Profitänzer zugeteilt. Gabriel Kelly (22) konnte direkt die meisten Punkte sammeln und ist zusammen mit seiner Partnerin Malika Dzumaev (33) in der nächsten Folge vor dem Rauswurf geschützt. Welches Tanzpaar kommt bei den Promiflash-Lesern am besten an?

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage stimmten insgesamt 2.310 Fans [Stand: 24. Februar, 12:15 Uhr] über ihre Favoriten ab. Ganz vorne liegen dabei Detlef D! Soost (53) und Ekaterina Leonova (36): 818 Lesern, also 35,4 Prozent, gefällt das Tanzpaar bisher am besten. Auf Platz zwei landet die Sängerin Lulu Lewe mit ihrem Profi Massimo Sinató (43), denn sie sind die Favoriten von 287 Zuschauern (12,4 Prozent). Als letztes schaffen es Gabriel und Malika mit 11, 3 Prozent der Votes aufs Treppchen.

Joachim Llambi (59) hat ebenfalls schon einen klaren Favoriten auf den Pokal: Er schwärmte von Sarah Connors (43) Schwester! "Für mich war Lulu die Beste heute Abend", stellte er in der Show klar. Sie habe Rhythmusgefühl, Talent für Bewegung und sehe auf dem Parkett zudem toll aus.

RTL / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Detlef D! Soost bei "Let's Dance" 2024

RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Gabriel Kelly bei "Let's Dance" 2024

Getty Images Vadim Garbuzov und Lulu Lewe bei "Let's Dance" 2024

