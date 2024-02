Erste "Let's Dance"-Folge: Llambi ist begeistert von Lulu!

Joachim Llambi (59) hat wohl schon jetzt seinen Lieblingstänzer auserkoren! Am Freitagabend flimmerte die erste Show der 17. Staffel von Let's Dance über den Bildschirm. Von den 14 tanzwütigen Promis konnte Gabriel Kelly (22) die meisten Punkte von der Jury und den Zuschauern ergattern und ist für die kommende Show vor dem Rauswurf geschützt. Doch Llambi hat einen ganz anderen Favoriten!

Auf Platz zwei landete in der Wertung Lulu Lewe – doch für den Wertungsrichter liegt sie an der Spitze! "Für mich war Lulu die Beste heute Abend", stellt er in der Show klar. Die Sängerin habe auf dem Tanzparkett nicht nur "einen guten Look", sondern zeige auch starkes Rhythmusgefühl und viel Talent, sich zu bewegen. "Du hast eine tolle Präsenz, deswegen hast du heute Abend viel richtig gemacht", schwärmt der sonst so strenge Llambi weiter.

Gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen Lina Larissa Strahl (26) und Jana Wosnitza (30) brachte Lulu am ersten Tanzabend einen Cha Cha Cha zu "Sax" aufs Parkett. Damit begeisterte sie auch die anderen Juroren. "Du bist eine Partykanone. Behalte diese Energie bis zum Ende!", forderte Jorge Gonzalez (56) entzückt von der Schwester von Sarah Connor (43). Sie wird in der Staffel mit Massimo Sinató (43) antreten.

