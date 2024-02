Goldener Bär: Das sind die Gewinner der Berlinale 2024!

Am 15. Februar haben die diesjährigen Internationalen Filmfestspiele in Berlin begonnen! Und auch in diesem Jahr hat die Berlinale wieder zahlreiche internationale Berühmtheiten in die deutsche Hauptstadt gelockt. Bekannte Schauspielstars wie Amanda Seyfried (38), Cillian Murphy (47) oder Kristen Stewart (33) waren anlässlich der 74. Preisverleihung zu Gast auf dem roten Teppich. Nun stehen die diesjährigen Gewinner der begehrten Hauptpreise fest!

Ganze 20 Filme gingen in der Hauptkategorie ins Rennen. Den ersten Platz konnte sich die französische Regisseurin Mati Diop sichern. Für ihren Dokumentarfilm "Dahomey" wurde sie mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet. Den Silbernen Bären gab es für Sebastian Stan (41) als besten Hauptdarsteller. Mit seiner Schauspielleistung im Film "A Different Man" konnte er die Jury überzeugen. Den Preis für die beste Nebendarstellerin erhielt Emily Watson (57) für ihre Darbietung in "Small Things Like These".

Doch nicht nur die internationalen Filmschaffenden hatten Grund zur Freude. Auch einige deutsche Künstler wurden mit dem begehrten Filmpreis ausgezeichnet. Die Auszeichnung für das Beste Drehbuch erhielt der Hamburger Autor Matthias Glasner für den Film "Sterben". Die Goldene Kamera wurde dem deutschen Filmregisseur Edgar Reitz verliehen.

