Nach zwei Tagen: Travis Kelce verlässt Australien und Taylor

Travis Kelce (34) ist schon wieder vorbei! Am Donnerstagmorgen landete er in Australien – und das natürlich nur aus einem Grund: Er besuchte seine Freundin Taylor Swift (34), die dort aktuell mit ihrer "Eras"-Tour spielt. Gemeinsam mit dem Popstar schlenderte der Footballer durch den Zoo und unterstützte sie anschließend bei ihrem Konzert. Die Turteltauben residierten dabei in einer Luxussuite am Hafenvon Sydney. Doch nun ist Travis' Aufenthalt bei Taylor schon wieder vorbei!

Wie TMZ berichtet, muss der NFL-Star seine Liebste schon wieder alleine in Down Under zurücklassen. Aktuell ist Travis an Bord eines Privatjets und unterwegs zurück in die USA. Dort wird er sich mit seinen Teamkollegen der Kansas City Chiefs in Las Vegas treffen, um ihren Erfolg beim Super Bowl erneut zu feiern. Zusammen mit Patrick Mahomes (28) und den anderen Sportlern wird der Tight End den fulminanten Sieg vor zwei Wochen noch mal Revue passieren lassen.

Taylor selbst wird noch einige Zeit in Australien bleiben, um dort für ihre Fans zu performen. Danach geht es für sie weiter nach Singapur, wo sie gleich für sechs Konzerte auf der Bühne stehen wird. Anschließend steht Europa auf dem Tourplan. Wann die Sängerin ihren Travis wiedersehen wird, ist noch nicht bekannt.

