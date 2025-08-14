Diese Künstlerin ist Teil von Taylor Swifts neuem Musikalbum

Taylor Swift (35) hat es offiziell gemacht: Auf ihrem bevorstehenden Album "The Life of a Showgirl" wird Sabrina Carpenter (26) als Gastsängerin zu hören sein. In der aktuellen Folge des Podcasts "New Heights" von Taylors Partner Travis Kelce (35) und dessen Bruder Jason Kelce (37) enthüllte die Sängerin spannende Details. Unter anderem bestätigte sie, dass Sabrina Carpenter die Ehre zuteilwird, auf dem zwölften und letzten Track – dem Titelstück des Albums – mitzuwirken. Die Musikerin bezeichnete das Album als Einblick in die emotionale Achterbahnfahrt hinter den Kulissen ihrer energiegeladenen Tour. Passend dazu deutete sie an, dass die Farbe Orange, die in den Teasern zum Album oft vorkommt, ein symbolträchtiges Element sei: "Es fühlt sich irgendwie energetisch an, so wie sich mein ganzes Leben angefühlt hat."

Ihr neues Werk, das sie zusammen mit den Produzenten Max Martin und Shellback verwirklicht hat, besteht aus 12 Songs. Das Album wurde am 12. August von Taylor selbst angekündigt, was eine Flut von Fanreaktionen auslöste. Seitdem kamen spannende Teaser auf Social Media hinzu, darunter ein zu Werbezwecken gepostetes Video, in dem Taylor mit einer mysteriösen Aktenmappe und einer verpixelten Vorschau des Covers ihrer neuen Platte Direktbezüge zu ihrer bevorstehenden Veröffentlichung schafft. Mit einem orangefarbenen Vorhängeschloss auf einem grünen Hintergrund wurde das Artwork geheimnisvoll zurückgehalten, die Spannung aber weiter aufgeheizt. Bereits zuvor hatte Taylor für Schlagzeilen gesorgt, indem sie die vollständige Kontrolle über ihr musikalisches Gesamtwerk verkündete, was für viele ihrer Fans wie ein Triumph über vergangene Streitigkeiten anmutete.

Das Gerücht, dass Taylor und Sabrina auf diesem besonderen Album zusammenarbeiten, war seit Tagen ein heißer Diskussionsstoff unter den Fans. Ein Leak auf einer Songtext-Webseite hatte dieses Szenario bereits angedeutet. Taylor, deren vorheriges Album "Tortured Poets Department" direkt nach seiner Veröffentlichung einschlug wie eine Bombe, bewies erneut, dass sie nicht nur musikalisch, sondern auch in Sachen Fan-Kommunikation nichts dem Zufall überlässt. Sabrina Carpenter, die nicht nur als Musikerin, sondern auch als Schauspielerin ihre Spuren hinterlassen hat, hat in Interviews immer wieder davon geschwärmt, wie stark sie von Taylor beeinflusst wurde. Das gemeinsame Projekt der beiden Stars könnte nun nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich ein ganz besonderes Kapitel schreiben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Sabrina Carpenter im November 2022