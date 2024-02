Taylor Swift und Travis Kelce residieren in Mega-Luxussuite

Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) sorgen weiterhin für Gesprächsstoff. Nachdem sie ihre Liebe erneut auf dem Spielfeld des diesjährigen Super Bowls bekundet hatten, lässt das öffentliche Interesse an ihrer Beziehung auch weiterhin nicht nach. Deshalb wurde zuletzt vor allem eine Frage unter den Fans der beiden heiß diskutiert: Begleitet der NFL-Star die Sängerin auf ihrer "Eras"-Tour in Australien? Das ist inzwischen klar: Travis und Taylor residieren gemeinsam in einer Mega-Luxus-Suite.

Offenbar konnte der 34-Jährige nicht länger auf seine Liebste verzichten. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen Travis beim Blick aus der Präsidentensuite des Crown Hotels in Down Under. Und für diese scheint das Paar auch besonders tief in die Tasche zu greifen – schlappe 38.000 australische Dollar (rund 23.100 Euro) sollen sie sich ihre Zweisamkeit pro Nacht kosten lassen. Neben einer atemberaubenden Aussicht auf den Hafen Sydneys bietet die zweistöckige Suite im 88. Stock auch eine private Terrasse, einen Fitnessraum, eine Sauna sowie einen Infinity-Pool.

Schon seit Donnerstag soll Travis wieder an der Seite von Taylor sein. Die beiden Superstars genossen einen Spaziergang durch den Zoo in Sydney. Dabei zeigten sie sich wie immer unzertrennlich – Hand in Hand sollen sie umhergeschlendert sein und Kängurus gefüttert haben. Ihren süßen Pärchenausflug hielten sie dann zuletzt noch mit einigen Selfies fest.

MEGA Taylor Swifts Präsidentensuite in Syndey, Australien

MEGA Taylor Swifts Präsidentensuite in Syndey, Australien

ActionPress Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2023

