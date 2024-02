Porsha Williams schwärmte kurz vor Ehe-Aus noch von Simon!

Kam das Ehe-Aus für sie etwa ganz unerwartet? Am Freitag wurde bekannt, dass Porsha Williams (42) und Simon Guobadia nach nur 15 Monaten Ehe getrennt sind. Die Real Housewives of Atlanta-Bekanntheit soll bereits die offiziellen Scheidungsdokumente bei einem Gericht eingereicht haben. Die Fans sind von dem Liebes-Aus überrascht – schließlich schwärmte Porsha noch vor wenigen Tagen von Simon im Netz!

Nur sechs Tage, bevor die Trennung der beiden bekannt wurde, hatte Porsha ihrem Mann eine Liebeserklärung via X gemacht. "Mit dir durch dick und dünn", hatte sie unter einem Video geschwärmt, das die beiden in ihrem Dubai-Urlaub zeigt. Zusätzlich hatte die Reality-TV-Darstellerin einen Hashtag mit den Worten "Sei sein Frieden" gesetzt.

Was schlussendlich zu dem Ehe-Aus führte, ist derzeit noch nicht bekannt. Bisher äußerten sich weder Porsha noch Simon zu den Trennungsgründen. Auf Instagram vermuten einige Fans, dass der TV-Star das Ende ihrer Ehe in der neuen Staffel von "Real Housewives of Atlanta" thematisieren wird.

