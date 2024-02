Sarah Ferguson bleibt trotz erneuter Krebserkrankung positiv

Sarah Ferguson (64) ist hoffnungsvoll! Erst im vergangenen Jahr hat sich die Britin einer Mastektomie unterzogen und damit den Brustkrebs besiegt. Nachdem der erste Schock verdaut war, veröffentlichte sie vor wenigen Wochen eine weitere schlimme Diagnose: Die Ärzte stellten bei der Ex-Frau von Prinz Andrew (64) eine aggressive Form des Hautkrebses fest. Inmitten ihres unerbittlichen Kampfes gegen die Krankheit verliert Sarah ihren Optimismus nicht und ist dankbar für die familiäre Unterstützung!

Im Zuge der Aktionswoche zur Krebsprävention richtete die Autorin in einem Instagram-Post einen Appell an ihre Follower: "Ich möchte alle dazu auffordern, ihre Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen gewissenhaft wahrzunehmen." Sie selbst habe ihre Routine-Mammografie wegen eines geschäftigen vergangenen Jahres beinahe schleifen lassen – doch ihre Schwester Jane konnte sie glücklicherweise überzeugen, doch hinzugehen. Denn durch die Untersuchung konnte ihre neue Erkrankung erst festgestellt werden. Trotz der Krebsdiagnose ist die 64-Jährige guter Dinge: "Mit der Unterstützung meiner Familie bin ich jetzt in den besten Händen und habe ein gutes Gefühl."

Erst vor einigen Wochen schwärmte die Zweifachmama von der Unterstützung ihrer Töchter Prinzessin Eugenie (33) und Prinzessin Beatrice (35) in diesen schweren Zeiten. "Wir nennen uns 'Das Dreibein', weil wir uns gegenseitig stützen, komme, was wolle", berichtete Sarah damals gegenüber Hello!.

Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson im Dezember 2023

Anzeige

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson mit den Corgis Sandy und Muick

Anzeige

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie, Prinzessin Beatrice und Sarah Ferguson im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de