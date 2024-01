Nach zweiter Krebsdiagnose: Sarah Ferguson macht weiter!

Sie bleibt stark! Sarah Ferguson (64) hatte sich im vergangenen Jahr einer Mastektomie unterziehen müssen, da bei der Ex-Frau von Prinz Andrew (63) Brustkrebs diagnostiziert worden war. Doch damit nicht genug. Anfang des Jahres bekam sie die nächste Hiobsbotschaft: Ärzte stellten Hautkrebs bei der Britin fest. Wie geht die Autorin mit diesem Schicksalsschlag um? Sarah will den Kampf nicht aufgeben!

Nach ihrem Aufenthalt in einer österreichischen Klinik soll die 64-Jährige sich aktuell in Windsor erholen, berichtet Hello!. Dort kümmern sich offenbar ihre Töchter Prinzessin Eugenie (33) und Prinzessin Beatrice (35) um sie. "Sie gehen mit mir durch dick und dünn, nicht zuletzt auch durch meine jüngste Krankheit. Wir nennen uns 'Das Dreibein', weil wir uns gegenseitig stützen, komme, was wolle", berichtet Sarah positiv gestimmt.

Zwar läuft ihr Start ins neue Jahr nicht wie erwartet, dennoch nimmt sie aus dem Jahr 2023 positive Ereignisse mit. "Ich habe ein neues Enkelkind", teilte Sarah bei einem Jahresrückblick auf ihrem Instagram-Account mit. Außerdem habe sie eine Vielzahl inspirierender Menschen kennengelernt und tolle Geschichten gehört.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie, Prinzessin Beatrice und Sarah Ferguson im März 2023

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson mit den Corgis der Queen

Getty Images Sarah Ferguson im Dezember 2023

