Trotz Demenz: Wendy Williams möchte Karriere nicht aufgeben

Wendy Williams (59) macht derzeit keine leichte Zeit durch. Die TV-Bekanntheit hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Unter anderem kämpfte sie mit Alkoholproblemen und war in einer Entzugsklinik. Vor wenigen Tagen machte ihr Team dann öffentlich, dass sie unter Demenz und Aphasie leidet. Aber dennoch gibt Wendy nicht auf und möchte wieder ins Fernsehen zurückkehren!

"Ich weiß aus Gesprächen mit ihr, dass sie hofft, wieder eine Karriere zu machen", gibt ihre Nichte Alex Finnie in der Show "Good Morning America" zu. Das wünsche sie sich auch für Wendy: "Und ich hoffe für sie, dass sie das tut, was sie tun möchte und was sie glücklich macht. Und dass das im Rahmen ihrer Gesundheit bleibt."

Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Ärzte bei Wendy frontotemporale Demenz und eine Aphasie diagnostiziert haben. Sie sei aber in Behandlung. "Die Diagnose hat es Wendy ermöglicht, die medizinische Versorgung zu erhalten, die sie benötigt", erklärte das Team der Moderatorin in einem öffentlichen Statement, das Page Six vorlag.

Getty Images Wendy Williams, 2019

