Valentin Chmerkovskiy zeigt Bilder seiner Halsverletzung

Valentin Chmerkovskiy macht einen gesundheitlichen Rückschlag öffentlich. Der leidenschaftliche Violinenspieler ist seit über zwölf Jahren als Profitänzer bei Dancing with the Stars, der US-amerikanischen Version von Let's Dance, dabei. 2015 trat er mit Rumer Willis (35) an und konnte mit ihr zusammen seinen ersten Sieg in der Show einfahren. Doch im vergangenen Jahr musste Val offenbar kurz eine Auszeit vom Tanzsport nehmen: Er hatte eine schlimme Halsverletzung.

Auf Instagram veröffentlichte der gebürtige Ukrainer eine Reihe von Bildern und Videos, die ihn mit einer Halskrause im Krankenhaus zeigen. "Vergangenes Jahr zu dieser Zeit habe ich ein paar schwierige Dinge durchgemacht", verriet er. Wie genau die Verletzung zustande gekommen ist, gab er nicht preis. Jedoch waren offenbar die Halswirbel betroffen, da auf einem Röntgenbild mehrere Schrauben zu erkennen sind. An Vals Hals ist eine Narbe zurückgeblieben.

Wenige Wochen vor seinem Krankenhausaufenthalt hatte der 37-Jährige wirklich Grund zur Freude. Seine Frau Jenna Johnson (29), die er bei "Dancing with the Stars" kennengelernt hatte, hat im Januar 2023 ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt gebracht. Ihr kleiner Sohn hört auf den Namen Rome.

Anzeige

Instagram / valentin Val Chmerkovskiys Narbe

Anzeige

Instagram / valentin Val Chmerkovskiy im Februar 2023

Anzeige

Instagram / jennajohnson Jenna Johnson mit ihrem Partner Val und Sohn Rome

Anzeige



