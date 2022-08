Jenna Johnson und Val Chmerkovskiy verraten Babygeschlecht

Endlich lüften sie das Geheimnis! Bei Dancing with the Stars lernten sich die Profitänzer Jenna Johnson (28) und Val Chmerkovskiy kennen und lieben. Nach der Hochzeit im Jahr 2019 erwarten die beiden Choreografen jetzt sogar schon ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Ihren Babybauch setzt die Sportlerin bereits eifrig in Szene. Nun verrieten die werdenden Eltern weitere Details über ihren anstehenden Familienzuwachs: Wird es ein Junge oder ein Mädchen?

Via Instagram teilte die 28-Jährige einige Schnappschüsse ihres Gender Reveals. Mit Konfettikanonen wurde das Geschlecht ihres Babys verraten: Aus den Rohren schossen blaue Konfetti – die Tänzer erwarten also einen Sohn! "Heute sind wir offiziell auf halbem Weg, unseren Sohn kennenzulernen", merkte Jenna außerdem an. Auch Val postete die Bilder und notierte dazu ein schlichtes blaues Herz.

Ihre Fans und Freunde freuten sich aus vollem Herzen mit den beiden Tänzern. Unter anderem Nikki Bella (38) gratulierte und schrieb in der Kommentarspalte: "Aw, yay! Glückwunsch! Jungs-Mamas sind die besten!" Der WWE-Star brachte 2020 selbst seinen Sohn Matteo zur Welt.

Anzeige

Getty Images Val Chmerkovskiy und seine Frau Jenna Johnson

Anzeige

Instagram / jennajohnson Jenna Johnson und Val Chmerkovskiy bei ihrem Gender-Reveal

Anzeige

Instagram / thenikkibella Nikki Bella mit ihrem Sprössling Matteo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de