Wow! Jenna Johnson setzt ihren Babybauch elegant in Szene

Jenna Johnson (28) strahlt auf dem Red Carpet. 2019 hat die Tänzerin ihren Profitänzer-Kollegen Val Chmerkovskiy geheiratet. Letzte Woche überraschte das Paar seine Fans dann mit einer süßen Nachricht: Die beiden erwarten ihr erstes Kind. Ihr Baby soll im Januar das Licht der Welt erblicken. Im Netz gewährte die US-Amerikanerin ihren Followern schon einen ersten Blick auf ihren Babybauch. Aber auch auf dem roten Teppich weiß Jenna, ihre Wölbung in Szene zu setzen.

Am Mittwoch besuchte die Beauty mit ihrem Mann die ESPY Awards in Los Angeles. Dabei strahlte die 28-Jährige in einem langen schwarzen Kleid. In dem eng anliegenden Dress kam ihre süße Rundung richtig zur Geltung. Mit einem tiefen Ausschnitt, der bis zu ihrem Bauch reichte, gewährte sie sogar einen kleinen Blick auf ihren Busen. Zudem unterstützte sie ihre Wölbung stets mit einer Hand, während sie mit Val um die Wette strahlte.

Auch in Jennas Instagram-Post ist klar zu erkennen, wie sehr sich die beiden auf ihren Nachwuchs freuen. So küsst Val auf einem der Bilder den Bauch der werdenden Mama. Zu den Schnappschüssen notierte sie: "Unser bisher größter Traum wird wahr."

Anzeige

Getty Images Val Chmerkovskiy und seine Frau Jenna Johnson

Anzeige

Getty Images Jenna Johnson, Tänzerin

Anzeige

Getty Images Val Chmerkovskiy und Jenna Johnson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de