So überraschte Jenna Johnson ihren Mann mit den Babynews!

Jenna Johnson (28) hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen! Für die Profitänzerin und ihren Ehemann Val Chmerkovskiy könnte es aktuell wohl nicht besser laufen – denn im Juli verkündeten die beiden Dancing with the Stars-Kollegen, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Mit ihren Fans teilt die Beauty seither immer wieder niedliche Aufnahmen, auf denen sie ihren Babybauch stolz präsentiert. Doch wie hat Jenna ihrem Liebsten eigentlich von ihrer Schwangerschaft erzählt?

Via Instagram postete Jenna am Dienstag ein niedliches Video, das vor einigen Monaten aufgenommen worden sein muss. Immerhin zeigt die Sequenz den Moment, als sie Val mitteilt, dass die beiden ein gemeinsames Baby erwarten. Darin sieht man den Sportler, wie er einen Schuhkarton auspackt, einen Blick hineinwirft und daraufhin über beide Ohren zu strahlen beginnt – denn in der Box hatte Jenna ein Paar Babyschuhe und vier positive Schwangerschaftstests platziert und damit überraschte sie den Vater ihres Kindes.

"Oh mein Gott. Ist das dein Ernst?", fragte er Jenna und umarmte seine Liebste daraufhin total innig. Nur wenige Augenblicke nahm er auch einen ihrer gemeinsamen Hunde auf den Arm und erklärte dem Vierbeiner vor Freude, dass dieser bald eine Schwester sein würde. Ob sich die beiden auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen können, ist bisher noch nicht bekannt.

