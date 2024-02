Wegen Belästigung: Andy Cohen entschuldigt sich bei Brandi

Dieser Spaß ist ihm misslungen. Andy Cohen (55) und Brandi Glanville (51) sorgten in den vergangenen Jahren für viele Schlagzeilen. Die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit hatte den Moderator 2022 der sexuellen Belästigung beschuldigt. Laut dem Reality-TV-Star soll sie von ihm ein unangemessenes Video erhalten haben, in dem er sie eingeladen haben soll, ihm beim Sex zuzusehen. Jetzt entschuldigt sich Andy bei Brandi für seine Aktion.

Auf der Plattform X, ehemals Twitter, bezieht der 55-Jährige öffentlich Stellung zu den Vorwürfen. "Auf dem Video sind Kate Chastain und ich zu sehen, wie wir einen Scherz mit Brandi machen. Es war absolut scherzhaft gemeint, und Brandis Reaktion zeigte deutlich, dass sie den Scherz mitgemacht hat", erklärt Andy der Öffentlichkeit. Dennoch sehe er seinen Fehler ein und bat bei der 51-Jährigen um Verzeihung: "Trotzdem war es völlig unangemessen und ich entschuldige mich dafür."

Brandi selbst stand zuletzt heftigen Vorwürfen gegenüber. Es wurde behauptet, dass sie ihre Cast-Kollegin Caroline Manzo sexuell belästigt haben soll. Brandi ließ das nicht unkommentiert und schaltete Anwälte ein, wie TMZ berichtet. Aus den Gerichtsdokumenten geht hervor, dass die Handlungen im Einvernehmen geschehen sein sollen.

Getty Images Brandi Glanville, TV-Star

Getty Images Andy Cohen, Fernsehmoderator

Getty Images Brandi Glanville im Dezember 2018, Beverly Hills

