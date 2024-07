So süß gratuliert Barbra Streisand ihrem Mann zum Geburtstag

Barbra Streisand (82) gratuliert ihrem Mann James Brolin zum 84. Geburtstag! Auf Instagram widmet die Sängerin dem Regisseur liebevolle Zeilen. "Herzlichen Glückwunsch zu 28 gemeinsamen Jahren, Schatz", schreibt die "Funny Girl"-Darstellerin. Passend dazu veröffentlichte sie einen wohl älteren Schnappschuss, der das Paar Arm in Arm zeigt, wie sie strahlend in die Kamera grinsen. Die Fans kommentieren den Beitrag fleißig. "Alles Gute zum Geburtstag! Wunderschönes Paar!", schreibt ein User und ein anderer meint: "Wahre Liebe. So wunderbar! Alles Gute zum Geburtstag."

Das Ehepaar lernte sich bei einem Blind Date auf einer Dinnerparty kennen. Zwei Jahre später traten sie vor den Traualtar. Erst vor rund zwei Wochen gratulierte Barbra ihrem Schatz ebenfalls in den sozialen Netzwerken zum Hochzeitstag. "Heute vor 28 Jahren haben wir uns kennengelernt, Schatz. Und heute vor 26 Jahren haben wir geheiratet! Ich liebe dich", schwärmte sie und fügte noch ein Hochzeitsfoto von sich und James hinzu.

Barbra kam Anfang der 1940er Jahre in Brooklyn, New York, zur Welt. Mit dem Musical "I Can Get It for You Wholesale" schaffte sie in den sechziger Jahren ihren Durchbruch als Schauspielerin am Broadway. Mit der Veröffentlichung ihres ersten Soloalbums "The Barbra Streisand Album" durfte sie sich dann wenig später auch über ihren ersten Grammy freuen. Für ihre schauspielerische Leistung in "Funny Girl" wurde sie mit ihrem ersten Oscar belohnt. Sie zählt zu den weltweit erfolgreichsten Sängerinnen. Mit ihrem Ex-Mann Elliott Gould hat sie den gemeinsamen Sohn Jason Gould (57).

Getty Images James Brolin und Barbra Streisand, 2010

Getty Images Barbra Streisand beim Chanel Dinner Celebrating Our Majestic Oceans, 2018

