Barbra Streisand öffnet persönliches Archiv für neue Doku

Barbra Streisand (82) startet ein waghalsiges Projekt. Die legendäre Broadway-Ikone möchte ihren Fans einen außergewöhnlichen Einblick in ihre Welt liefern. Ein mehrteiliger Dokumentarfilm über ihr Leben und ihre Karriere ist in Produktion. Das verrät die Sängerin nun in einem Statement, das Deadline vorliegt. Die Filmemacher erhielten sogar Zugang zu Hunderten von Stunden unveröffentlichter Videos, Fotos und Audioaufnahmen. "Diese Filme, Fotos und Musikaufnahmen – viele davon hat die Öffentlichkeit noch nie gesehen oder gehört – beinhalten einige meiner wertvollsten Erinnerungen", erklärte die "Funny Girl"-Darstellerin.

Die Dokumentation verspricht damit einen intimen und tiefgehenden Einblick in Barbras schillernde Vergangenheit sowie in ihre aktuellen künstlerischen Unternehmungen. Sie hat über die Jahrzehnte hinweg in verschiedensten Bereichen des Entertainments brilliert: Sie ist gefeierte Sängerin und Schauspielerin, versierte Regisseurin und politische Aktivistin. Regisseur Frank Marshall betonte gegenüber dem Magazin die Einzigartigkeit des Materials: "Die Aufdeckung dieser bemerkenswerten Momente zeigt, warum sie für ein weltweites Publikum aller Generationen zu einer bleibenden Ikone geworden ist."

Nicht nur die beispiellose Karriere von Barbra soll in der Dokumentation dargestellt werden, auch ihr faszinierendes Privatleben, wie die Ehe mit James Brolin (84) wird beleuchtet. Die beiden Hollywoodstars sind seit über 26 Jahren verheiratet und immer noch glücklich miteinander. Auf Instagram widmete die 82-Jährige ihrem Gatten zu ihrem Hochzeitstag im Juli rührende Worte. "Heute vor 28 Jahren haben wir uns kennengelernt, Schatz. Und heute vor 26 Jahren haben wir geheiratet! Ich liebe dich", schwärmte die Musicalschauspielerin.

Anzeige Anzeige

Barbra Streisand bei der Oscar-Verleihung 1969

Anzeige Anzeige

Getty Images James Brolin und Barbra Streisand, 2010

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige