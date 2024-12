Katze vermisst: Dick Van Dyke evakuiert wegen Waldbrand

Der Schauspieler Dick Van Dyke (98) und seine Frau Arlene mussten am Dienstag wegen des gefährlichen Franklin-Feuers evakuiert werden. Das Paar verließ sein Anwesen in Malibu gemeinsam mit seinen Haustieren. In der Eile entkam jedoch ihr geliebter Kater Bobo. Auf Facebook teilte Dick seine Sorgen um den verschwundenen Bobo und schrieb: "Arlene und ich haben uns mit unseren Tieren in Sicherheit gebracht, außer Bobo, der uns entwischt ist, als wir losfuhren. Wir beten, dass es ihm gut geht."

Das Franklin-Feuer war am Montagabend in Malibu ausgebrochen – laut der Los Angeles Times soll das Feuer durch starke Winde angefacht worden sein. Es hatte sich schnell ausgebreitet und bereits für Zerstörungen und Stromausfälle gesorgt. Viele Bewohner mussten im Dunkeln ihre Häuser verlassen. So auch Sängerin Cher (78). Sie flüchtete mit ihren Haustieren in ein Hotel, um sich vor dem rasch ausbreitenden Feuer in Sicherheit zu bringen.

Dick, der am Freitag seinen 99. Geburtstag feiert, ist seit 2012 mit Arlene verheiratet. Alter ist für ihn aber lediglich eine Zahl – erst vor Kurzem hatte er seine Fans mit einem Auftritt im neuen Musikvideo von Coldplay begeistert. Darin sprach er über das Älterwerden und zeigte einige seiner berühmten Tanzschritte. "Ich bin mir bewusst, dass ich jeden Tag gehen könnte", verriet er im Video. "Aber das besorgt mich nicht. Ich habe das Gefühl, dass alles gut wird." Dick ist vor allem für seine Rolle in "Mary Poppins" bekannt und gilt als Legende in der Unterhaltungsbranche.

Getty Images Cher bei der Victoria's Secret Show 2024

Getty Images Dick Van Dyke bei den Daytime Emmy Awards 2024

