Ärgerlich: Barbra Streisand ersteigerte Van-Gogh-Fälschung

Barbra Streisand (82), die bekannte US-Sängerin und Schauspielerin, hat im Jahr 2011 unwissentlich eine gefälschte Van-Gogh-Malerei bei einer Auktion von Christie's in London ersteigert. Für das vermeintliche Frühwerk mit dem Titel "Frauenkopf mit dunkler Haube" zahlte sie rund 1,15 Millionen Euro. Nun hat das Van-Gogh-Museum in Amsterdam das Bild als Fälschung entlarvt, wie Bild berichtet. Das Gemälde, das angeblich aus dem Jahr 1885 stammt, war seit Ende der 1920er-Jahre verschollen und tauchte plötzlich in einer niederländischen Privatsammlung auf. Bereits drei Jahre vor der Auktion wurde das Werk von Experten im Van-Gogh-Museum begutachtet und zunächst als authentisch eingestuft, was den Weg für die Versteigerung ebnete.

Im Jahr 2019 wandte sich allerdings ein Mann an das Museum und behauptete, seine Familie besitze das Originalporträt "Frau mit grüner Haube" seit Ende der 1930er-Jahre. Ein detaillierter Vergleich der beiden Gemälde führte zu der Erkenntnis, dass das bei Christie's versteigerte Werk eine Kopie ist. Zusätzlich bestätigten chemische Analysen den Verdacht: Es wurden ungewöhnliche Pigmente gefunden, die nicht zu Van Goghs frühem Schaffensstil passen. Weitere Details unterstrichen den betrügerischen Charakter des Bildes, wie etwa ein rosa Kragen, der nachträglich hinzugefügt wurde. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden nun im Fachblatt Burlington Magazine veröffentlicht. Ein Foto, mit einem Vergleich der Gemälde zeigt Bild.

Barbra, ist nicht nur für ihre Musik und ihre Filme bekannt, sondern gilt auch als passionierte Kunstsammlerin. Ihre Interessen sind vielfältig, aber dabei hat sie eine besondere Vorliebe für die Werke des Impressionisten Vincent Van Gogh. Im Jahr 2014 beispielsweise feierte die Van Gogh Museums Edition mit der Unterstützung von Barbra ihr Debüt in Los Angeles. Die Sängerin hat in der Vergangenheit oft über ihre Liebe zur Kunst gesprochen und wie sehr sie die Schönheit und den emotionalen Ausdruck schätzt, den Künstler wie Van Gogh in ihren Werken festhalten. Wer noch mehr über Barbra erfahren möchte, kann sich bald auf eine Dokumentation freuen, für die sie selbst ihr Archiv öffnete.

Getty Images Barbra Streisand im Februar 2019

Getty Images Willem van Gogh, Barbra Streisand und Axel Rger, Van Gogh-Museums-Direktor, bei LA Art Show 2014

