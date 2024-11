Grammy-Geschichte: Taylor Swift überholt Barbra Streisand

Taylor Swift (34) hat erneut Musikgeschichte geschrieben! Am Freitag wurde offiziell bekanntgegeben, dass die Pop-Ikone zum siebten Mal für das Album des Jahres bei den Grammy Awards nominiert wurde. Dies macht sie zur ersten weiblichen Künstlerin, die diesen Meilenstein erreicht hat. Das jüngste Werk, das Taylor diese Ehre einbringt, ist ihr elftes Studioalbum "The Tortured Poets Department". Zuvor war sie mit der legendären Barbra Streisand (82) gleichauf, die sechs Nominierungen in derselben Kategorie errungen hatte. Die kommende Grammy-Verleihung findet am 2. Februar 2025 in der Crypto.com Arena in Los Angeles statt. Es wird erwartet, dass die Veranstaltung erneut eine Vielzahl beeindruckender Künstler und Performances bereithält.

Neben der Nominierung für das Album des Jahres hat Taylor weitere wichtige Kategorien bei den Grammys im Visier. Ihr Hit "Fortnight", eine Zusammenarbeit mit Post Malone (29), ist sowohl für den Song des Jahres als auch für die Aufnahme des Jahres nominiert. Darüber hinaus ist sie Anwärterin für das beste Pop-Vocal-Album und das beste Musikvideo. Außerdem erhielt Taylor eine Nominierung für die beste Pop-Duo-/Gruppenperformance für ihren Beitrag zu Gracie Abrams (25)' Song "Us.".

Abseits der Bühne ist Taylor nicht nur für ihre musikalischen Erfolge bekannt, sondern auch für ihr Engagement für ihre Fans und ihr soziales Wirken. Die Sängerin setzt sich aktiv für wohltätige Zwecke ein und pflegt eine enge Verbindung zu ihren Anhängern. Privat befindet sie sich in einer glücklichen Partnerschaft mit NFL-Star Travis Kelce (35) und genießt es, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Ihre Texte, die oft persönliche Erfahrungen widerspiegeln, sprechen vielen aus der Seele und haben ihr eine treue Fangemeinde eingebracht.

Getty Images Taylor Swift im November 2024

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open, September 2024

