Barbra Streisand erinnert an Co-Star Kris Kristofferson (†)

Der legendäre Sänger und Schauspieler Kris Kristofferson (✝88) verstarb am Samstag, den 28. September, in seinem Haus auf Maui, Hawaii, im Kreise seiner Familie. Nachdem Barbra Streisand (82) die traurige Nachricht erreicht hatte, teilte sie auf Instagram rührende Worte und einige Erinnerungen. "Das erste Mal, als ich Kris im Troubadour Club in L.A. auftreten sah, wusste ich, dass er etwas Besonderes ist. Barfuß und seine Gitarre zupfend, schien er die perfekte Wahl für ein Drehbuch zu sein, das ich entwickelte, welches schließlich zu 'A Star Is Born' wurde", schrieb die "Woman in Love"-Interpretin. Vor allem ein gemeinsamer Auftritt sei ihr besonders in Erinnerung geblieben: "Für mein letztes Konzert, 2019, bat ich Kris, mit mir auf der Bühne unser Duett 'Lost Inside of You' zu singen. Er war so charmant wie eh und je, und das Publikum überschüttete ihn mit Applaus. Es war eine Freude zu sehen, wie er die Anerkennung und Liebe erhielt, die er so reichlich verdient hatte."

Auch Dolly Parton (78) zollte ihrem langjährigen Weggefährten und Freund Tribut. "Was für ein riesiger Verlust. Was für ein großartiger Schriftsteller. Was für ein großartiger Schauspieler. Was für ein großartiger Freund", schrieb die "Jolene"-Interpretin auf ihrem Social-Media-Profil und fügte emotional hinzu: "Ich werde dich immer lieben." Dolly und Kris verband nicht nur eine enge Arbeitsbeziehung, sondern auch eine langjährige und innige Freundschaft. Gemeinsam wirkten sie an großen Hits wie "From Here To The Moon" und "Put It Off Until Tomorrow" mit.

Die plötzliche Nachricht über Kris' Tod erschütterte die Musik- und Filmwelt. Wie seine Familie gegenüber People bestätigte, verstarb der "Blade"-Star in seinem Zuhause auf Maui. "Wir sind alle dankbar für die Zeit, die wir mit ihm hatten. Danke, dass ihr ihn all die Jahre geliebt habt, und wenn ihr einen Regenbogen seht, wisst, dass er auf uns alle herablächelt", hieß es in einem rührenden Statement der Angehörigen. Kris hinterlässt seine Ehefrau Lisa, acht Kinder sowie sieben Enkelkinder.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dolly Parton im November 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Kris Kristofferson, Musiker

Anzeige Anzeige