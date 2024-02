"The Crown"-Star Elizabeth Debicki bekommt SAG Award barfuß!

Da haut es Elizabeth Debicki (33) glatt aus den Schuhen! Die Schauspielerin war in diesem Jahr als heiße Kandidatin auf einen Preis bei den Screen Actors Guild Awards gehandelt worden. Für ihre Rolle der Prinzessin Diana (✝36) in der Serie The Crown war sie in der Kategorie "Beste Darstellerin in einer Dramaserie" nominiert gewesen. Und tatsächlich: Am Samstagabend wurde sie mit der Auszeichnung geehrt – und stolperte glatt ohne ihre Schuhe auf die Bühne!

Auf Netflix wurde das Event weltweit live übertragen. Neben Elizabeth hofften Jennifer Aniston (55), Bella Ramsey (20), Keri Russell (47) und Sarah Snook auf den Sieg. Als schließlich aber der Name der Blondine fiel, konnte sie es kaum fassen. Völlig schockiert strauchelte sie zur Bühne – und ließ ihre hohen Schuhe kurzerhand hinter sich, als sie barfuß die Bühne betrat. "Ich habe keine Schuhe an", erklärte die Blondine und begann dann überwältigt ihre Dankesrede, in der sie unter anderem ihrer Mutter zum Geburtstag gratulierte.

Elizabeths barfüßiger Auftritt war nicht der einzige amüsante Moment auf der Bühne der SAG Awards. Unter anderem sorgte Pedro Pascal (48) für einige Lacher, als er betrunken seinen Preis als "Bester Darsteller in einer Dramaserie" entgegennahm und in seiner Rede erklärte: "Ich bin ein bisschen angetrunken, ich dachte, ich könnte mich heute betrinken... Ich gehe lieber!"

Netflix Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana in der sechsten "The Crown"-Staffel

Getty Images Elizabeth Debicki bei den SAG Awards 2024

Getty Images Pedro Pascal auf der Bühne der SAG Awards 2024

