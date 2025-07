27 Jahre verheiratet: Barbra Streisand schwärmt von James

Barbra Streisand (83) und James Brolin (84) feiern 27 Jahre Ehe. Die legendäre Sängerin teilte zu diesem besonderen Anlass Details ihrer ersten Begegnung. Auf Instagram postete die Musicaldarstellerin am Dienstag ein rührendes Foto aus den Anfangstagen ihrer Beziehung, versehen mit einer Liebesbotschaft an ihren Ehemann: "Wir haben uns heute vor 29 Jahren bei einem Blind Date kennengelernt und haben heute vor 27 Jahren geheiratet. Ich liebe dich, Liebling." Zahlreiche prominente Freunde wie Rita Wilson (68) und Linda Thompson (75) gratulierten dem Paar in den Kommentaren unter dem Bild.

Die außergewöhnliche Liebesgeschichte begann im Jahr 1996. Zu Beginn des Blind Dates war Barbra zu schüchtern, um sich mit James zu unterhalten. Doch dann kamen sie ins Gespräch und verbrachten den Abend gemeinsam. Jeff Wald, James' Manager, erinnerte sich einst gegenüber McCalls: "Sie haben mit niemand anderem gesprochen, sie hatten nur Augen füreinander. Ich glaube nicht mal, dass sie gegessen haben. Am Ende sind sie zusammen nach Hause gegangen."

Bevor die "Funny Girl"-Darstellerin den Schauspieler kennenlernte, hatte sie einige berühmte Romanzen. So verbrachte sie ihre Zeit unter anderem mit dem Filmstar Marlon Brando (✝80) und dem Tennisspieler Andre Agassi (55). Auch Don Johnson (75), den Vater von Dakota Johnson (35), hatte sie einst um den Finger gewickelt. "Ich mochte, wie er die Initiative ergriff. Er schickte mir Blumen und rief an. Er schien fürsorglich und sensibel", erklärte sie in ihrer Biografie "My Name is Barbra".

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbra Streisand und James Brolin, Juli 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images James Brolin und Barbra Streisand, Hollywoodstars

Anzeige Anzeige

Getty Images Don Johnson