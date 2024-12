Barbra Streisand trauert um Musikproduzent Richard Perry (†)

Vor wenigen Tagen musste sich die Musikwelt von einem großen Produzenten verabschieden. Richard Perry ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Über die Jahre arbeitete er mit vielen großen Namen in der Musikbranche zusammen – unter anderem auch mit Barbra Streisand (82). Die Musicaldarstellerin zeigt sich auf Instagram nun sehr mitgenommen von dem Tod des Liedermachers. "Richard hatte eine unheimliche Fähigkeit, die Hits auszuwählen, und das Wichtigste für mich, einen wunderbaren Sinn für Humor. Wir hatten so viel Spaß im Studio... und wir wurden wirklich gute lebenslange Freunde", schreibt sie zu einem Foto von sich und Richard vor vielen Jahren.

Sie schildert, dass Richard an ihren Alben "Stoney End" und "Barbra Joan Streisand" mitgemischt hat und sie ermutigte, "zeitgenössische Lieder" aufzunehmen. Sie beschreibt die Arbeit mit ihm als "spannend" und erklärt, dass Richard sie überredet hatte, den Song "Stoney End" aufzunehmen. Heute ist sie sehr glücklich darüber, damals auf ihn gehört zu haben. "Er war eine wirklich besondere Person und ich bin sehr froh, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ruhe in musikalischem Frieden", wünscht sie ihrem verstorbenen Freund noch zuletzt.

Barbra ist nicht die einzige Musiklegende, die von dem Produzenten bereits Abschied genommen hat. Auch Rod Stewart (79) wandte sich bereits an die Öffentlichkeit und fand einige berührende Worte. Auf seinem eigenen Account schrieb er: "Lieber Richard, lebe wohl, mein guter Freund. Man sagt, ein Mensch hat Glück, wenn er in seinem Leben nur eine Handvoll wahrer Freunde zählen kann, und du warst einer davon." Richard verstarb an einem Herzversagen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbra Streisand, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Rod Stewart im Mai 2024