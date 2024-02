Belästigung: Brandi Glanville schlägt Entschuldigung aus!

Der öffentlich ausgetragene Streit von Andy Cohen (55) und Brandi Glanville (51) sorgte in den vergangenen Jahren für viel Gesprächsstoff: Die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit hatte den Moderator nach dem Erhalt eines pikanten Videos der sexuellen Belästigung bezichtigt. In dem Video soll der US-Amerikaner sie eingeladen haben, ihm beim Sex zuzusehen. Kürzlich entschuldigte sich Andy für sein Verhalten und stellte klar, dass es sich lediglich um einen Scherz handelte – Brandi nimmt die Entschuldigung jedoch nicht an!

"Es ist keine Entschuldigung zu sagen, dass dies ein Scherz war", wettert das Anwaltsteam der Blondine im Gespräch mit Us Weekly. Doch damit nicht genug, die Vertreter von Brandi wollen scheinbar Köpfe rollen sehen: "Warum bekommt Andy Cohen einen Freifahrtschein? Jeder andere Vorgesetzte bei Comcast/NBC, der ein solches Verhalten an den Tag legt, würde sofort gefeuert werden." Comcast ist einer der amerikanische Medienkonzern, für den Andy arbeitet.

Doch auch Brandi selbst soll sich in der Vergangenheit übergriffig verhalten haben: So soll das ehemalige Model seine TV-Kollegin Caroline Manzo sexuell belästigt haben. Doch wie TMZ berichtet, wehrt sich die 51-Jährige gegen die Behauptungen nun ebenfalls mithilfe ihrer Anwälte. "Im vergangenen Jahr war Frau Glanville einer bösartigen Medienkampagne ausgesetzt, die auf falschen Behauptungen über sexuelles Fehlverhalten beruhte", so ihr Rechtsbeistand.

Getty Images Andy Cohen, Moderator

Getty Images Brandi Glanville im Jahr 2016

Getty Images Caroline Manzo im Jahr 2015

