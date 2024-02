"Heißester Typ": Bill Kaulitz steht total auf Travis Kelce!

Muss Taylor Swift (34) jetzt etwa Angst vor der Konkurrenz bekommen? Seit wenigen Monaten ist die Sängerin mit Travis Kelce (34) zusammen. Die Beziehung bringt die Massen regelmäßig zum Ausrasten, wenn sich der Popstar und der Footballspieler öffentlich verliebt zeigen. Und unter den begeisterten Fans ist einer ganz besonders von dem NFL-Spieler angetan: Bill Kaulitz (34) hält Travis für den attraktivsten Menschen der Welt!

"Was wirklich mein Blutzum Kochen bringt, ist ja der Freund von Taylor Swift", gesteht der Tokio Hotel-Star in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Er finde den Tight End nicht nur optisch ansprechend – die Sache sei viel ernster. "Ich sage es wirklich, und das meine ich ganz ernst, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen attraktiveren Mann gesehen. Er ist für mich der heißeste Typ im Universum", stellt Bill klar. Neben seiner Optik gefalle ihm auch noch Travis' Schlagfertigkeit und sein Humor.

Von Travis' Partnerin ist Bill deshalb verständlicherweise gar nicht begeistert. "Ich finde Taylor Swift… für mich ist die nicht sexy. Für mich ist die nicht sexy und der ist ja der sexiest Man alive", meint er. Dass sein Angebeteter ausgerechnet mit der Musikerin anstatt mit ihm zusammen ist, mache den 34-Jährigen ganz "fuchsig".

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

Getty Images Bill Kaulitz, Sänger

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

