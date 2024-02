Er ist gelandet! Travis Kelce besucht seine Taylor auf Tour

Sie können wohl nicht lange ohne einander! Travis Kelce (34) und Taylor Swift (34) hatten nach dem Super Bowl-Sieg der Kansas City Chiefs ausgiebig auf der dazugehörigen Aftershowparty gefeiert. Kurz darauf machte sich die mehrfache Grammy Awards-Gewinnerin aber wieder an die Arbeit und reiste für einige Konzerte ihrer "Eras"-Tour nach Australien. Ihr Liebster blieb zurück in seiner Wahlheimat – bis jetzt. Travis unterstützt Taylor nun vor Ort bei ihren Auftritten!

Vom 23. bis 26. Februar wird die Beauty bei vier Konzerten vor ihren Fans auftreten – und wie People berichtet, ist einer ihrer größten Bewunderer pünktlich dafür in Sydney gelandet. Laut einem Insider möchte Travis die Off-Season an Taylors Seite verbringen, um sie zu unterstützen. "Football ist alles für ihn. Er lebt und atmet es. Aber er ist jetzt bereit für eine Auszeit und sich für Taylor so zu zeigen, wie sie es für ihn getan hat", heißt es.

Den Valentinstag verbrachten die beiden aufgrund der verschiedenen Kontinente nicht zusammen – dennoch kam die "Love Story"-Interpretin nicht zu kurz! Laut The Sun wurde die US-Amerikanerin unter anderem von mehreren hundert Rosen und einer Bottega-Veneta-Handtasche überrascht. Insgesamt sollen es Geschenke im Wert von umgerechnet rund 12.000 Euro gewesen sein.

Mike Kirschbaum/Wynn Las Vegas/Mega Taylor Swift und Travis Kelce nach dem Super Bowl

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Instagram / patty_cuts Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

