"Königin verraten": Nun droht Donald Trump Prinz Harry!

Diese Beichte war wohl ein Schuss in den Ofen! Prinz Harry (39) und seine Ehefrau Meghan hatten 2020 dem britischen Königshaus den Rücken zugekehrt und wanderten in die USA aus. Dort versucht das Skandal-Pärchen seither, Fuß zu fassen: Unter anderem veröffentlichte der Rotschopf seine Autobiografie, in der er auch offen über seinen exzessiven Drogenkonsum berichtete – dieses Geständnis sorgte in den vergangenen Wochen schon ordentlich für Wirbel, da es sein US-Visum gefährden könnte. Nun schießt auch Präsidentschaftsbewerber Donald Trump (77) gegen Harry!

"Ich würde ihn nicht in Schutz nehmen. Er hat die Königin verraten. Das ist unverzeihlich. Wenn es nach mir ginge, wäre er auf sich allein gestellt", schimpfte der Republikaner auf einer kürzlich stattgefundenen Konferenz in Maryland. Der jetzigen Regierung wirft Donald im Gespräch mit Daily Express des Weiteren vor, zu lasch gehandelt zu haben: "Ich denke, sie waren zu gnädig zu ihm nach dem, was er getan hat."

Doch der ehemalige Präsident ist selbst kein Unschuldsengel: Vor kurzem wurde Donald wegen Geschäftsbetrug zu umgerechnet 325 Millionen Euro Geldstrafe verurteilt. Des Weiteren untersagte der Richter ihm, für drei Jahre eine leitende Funktion in einem New Yorker Unternehmen zu bekleiden.

Getty Images Prinz Harry, 2023

Getty Images Donald Trump im August 2022

Getty Images Donald Trump im Gerichtssaal, April 2023

