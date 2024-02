325 Millionen Euro: Donald Trump muss Mega-Geldstrafe zahlen

Wird er für seine Taten geradestehen müssen? Als Präsident der Vereinigten Staaten zählte Donald Trump (77) einst zu den mächtigsten Menschen der Welt. Selbst nach seiner Amtszeit scheint der Republikaner noch beträchtlichen Einfluss in seinen Kreisen zu haben – will schon bald sogar wieder als Regierungschef zur Wahl antreten. Doch könnte ihm sein zuletzt vergangener Prozess nun etwa einen Strich durch die Rechnung machen? Denn Donald muss satte 325 Millionen Euro Strafe zahlen!

Der 77-Jährige selbst wird wohl nicht schlecht gestaunt haben, als der Richter ihm im zivilrechtlichen Verfahren wegen Geschäftsbetrugs in New York seine Geldstrafe verlas. Demnach soll der ehemalige US-Präsident umgerechnet 325 Millionen Euro blechen, wie unter anderem TMZ berichtet. Der Grund: Donald habe versucht, sein Vermögen manipuliert und Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben. Neben der hohen Geldstrafe untersagte der Richter ihm außerdem auch, drei Jahre lang in einem New Yorker Unternehmen in leitender Funktion tätig zu sein, einschließlich denen der Trump Organization.

Wie verschiedene Medien weiter verlauten lassen, sei trotz der jüngsten Entwicklungen anzunehmen, dass Donald Berufung gegen die Geldstrafe einlegen werde. Bereits vor dem offiziellen Urteil hatte das Anwaltsteam des US-Amerikaners angekündigt, einer Verurteilung nicht ohne Weiteres einzuwilligen.

Donald Trump, Ex-US-Präsident

Donald Trump, ehemaliger US-Präsident

Donald Trump, ehemaliger US-Präsident

